Valanga Val Gardena, sepolto nell'astigiano maresciallo Andriano

(ANSA) - ASTI, 18 GEN - A Castelnuovo Don Bosco (Asti), oggi pomeriggio, nella chiesa parrocchiale Santi Castelnovesi, si è svolta la cerimonia funebre per il Luogotenente Carica Speciale Giovanni Andriano, torinese, morto dopo essere stato travolto da una slavina, mentre si trovava in addestramento in Val Chedul sulle Dolomiti.

Il feretro del militare, giunto da Ortisei (Bolzano) dove, ieri, si erano svolti i funerali di stato in forma solenne, è stato tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Castelnuovo Don Bosco. Ad accogliere il feretro, oltre ai familiari, erano presenti il Comandante della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta", generale Antonio Di Stasio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Asti, tenente colonnello Paolo Lando, Claudio Ventrice, prefetto di Asti e le altre autorità provinciali civili e militari. (ANSA).