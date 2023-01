Aeroporto di Torino, battuto il record annuale di passeggeri

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Record di traffico,, nell'anno 2022, per l''aeroporto di Torino: sono stati 4.193.881 i passeggeri che hanno scelto lo scalo per i loro viaggi. Viene così battuto, nonostante i primi mesi del 2022 abbiamo ancora subito l'impatto negativo della variante Omicron del Covid, il primato precedente, relativo al 2017 quando ci furono 4.176.556 passeggeri, Il risultato - sottolinea Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino Caselle -"con tasso di crescita superiore alla media nazionale, è stato raggiunto grazie all'apertura della base Ryanair, avvenuta a novembre 2021: nel corso del 2022 il vettore ha infatti trasportato oltre 2 milioni di passeggeri".

Nel 2022 la prima destinazione servita per volumi di traffico è stata Catania, seguita da Napoli e Bari; Londra è stata la prima tra le destinazioni internazionali seguita da Parigi e Barcellona.

Rispetto al 2021 il numero dei passeggeri è più che raddoppiato: +103% rispetto ai 2.066.106 passeggeri dell'anno precedente; +6% rispetto ai 3.952.158 passeggeri del 2019.

Il nuovo anno si è inoltre aperto all'insegna del traffico legato al turismo della neve, con un'offerta di destinazioni servite da voli di linea e charter per il Nord Europa e per la Gran Bretagna. Propri questo segmento di mercato ha portato altri due record nei primi giorni del 2023: con 103.555 passeggeri, la settimana dal 2 all'8 gennaio è stata la più trafficata di sempre; con 19.955 passeggeri, domenica 8 gennaio 2023 ha stabilito il record giornaliero. (ANSA).