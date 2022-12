Polo del '900: raddoppiano visitatori, 48mila nel 2022

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Raddoppiano i visitatori al Polo del '900 di Torino con 48.200 presenze nel 2022, Nel 2021 erano stati 24.500. Il dato più alto dall'inizio della pandemia si è registrato a novembre con 7.000. Novembre è stato anche un mese positivo anche per le mostre temporanee: 2.500 visitatori ha avuto la mostra interattiva "Nel nostro piatto" promossa dalla Fondazione Vera Nocentini e rivolta soprattutto a studenti dai 6 ai 18 anni, a cui si è aggiunta la mostra collettiva 'Every food is a landscape' promossa da BJCEM, che ha portato al Polo 16 artisti internazionali. Dai dati emerge che le presenze maggiori si sono registrate agli eventi: 19.100 nel 2022 e 10.000 nel 2021. Nonostante una diminuzione del 50% del numero degli eventi, il pubblico risulta aumentato del 90%. In crescita anche le presenze in Sala lettura e per i servizi di consultazione per un totale di 17.100 utenti (8.000 nel 2021) di cui il 90% è under 35. Anche le presenze virtuali sono aumentate: 850 download nel 2022 e 600 nel 2021 dei kit didattici. Per quanto riguarda i podcast la serie "Populismi", realizzata da Chora Media e promossa dalla Fondazione Nocentini e dall'Istituto Salvemini, ha contato 16.970 download su Spreaker. 9CentRo, portale degli archivi digitali del Polo, vede aumentare gli utenti del 230% (56.000 nel 2022 e 17.000 nel 2021). Con la donazione dell'Archivio Ezio Bosso e l'Archivio Leone Ginzburg continuano a crescere i patrimoni presenti al Polo. Tra le novità 2022 la riapertura di Sala Voltoni e il riallestimento green del cortile per accogliere postazioni studio e eventi all'aperto e un nuovo spazio espositivo in Sala lettura di palazzo San Daniele dedicato al materiale d'archivio. (ANSA).