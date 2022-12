'ScaToliamo', un dono a Natale per chi ha più bisogno

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Lo scopo non cambia: offrire un piccolo dono per Natale a chi è in difficoltà. Questa volta, però, Marilena e Alessia, le ragazze che l'anno scorso hanno partecipato in maniera attiva al progetto di solidarietà Scatole di Natale Torino contribuendo alla raccolta di più di 3.000 pacchi, hanno deciso di fare da sole.

E' nato così "ScaToliamo". La formula è la stessa. Si prende una scatola e si mettono dentro cinque oggetti, ognuno ben confezionato: una cosa calda (guanti, sciarpa, coperta), una cosa golosa (caramelle, biscotti o cioccolato), un prodotto di bellezza (una crema o un profumo), un passatempo (un libro, un gioco di società, la settimana enigmistica) e un biglietto gentile 'per scaldare il cuore di chi riceve il dono'.

S''incarta la scatola e si mette un bigliettino per indirizzare al meglio il dono, indicando età e sesso della persona più adatta a riceverlo. Si porta a uno dei punti raccolta, dove le associazioni che hanno richiesto le scatole verranno a ritirarle.

Questi i punti raccolta: Polo Culturale Lombroso 16, in via Lombroso 16 dal lunedì al venerdì (10-13 e 16 -18.30); Kids&Us in corso Racconigi 101 dal lunedì al venerdì (14.30 18.30); Kids&Us in viale Thovez 2 dal lunedì al venerdì (14.30-18.30); Fiori e Caffè Ristornate e Dolcezze in via Milano 16/D dal lunedì al venerdì (9-12) Associazione Renken in via Quittengo 41 fino al 14 dicembre (su appuntamento); Officina Verde Tonolli sabato (15-17); Centro Famiglia in via Volta 44 a Settimo Torinese dal lunedì al venerdì (9-10.30 e 17-19); Biblioteca civica Archimede a Settimo Torinese dal lunedì al sabato (9-19); Greeny Caffè in via Italia 80 a Settimo Torinese dal lunedì al venerdì (10-18.) (ANSA).