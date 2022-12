Folgorato da scossa elettrica, grave a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 04 DIC - Un uomo di 42 anni di origine romena è rimasto ferito in modo grave a Vercelli dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in un'abitazione di via Sabotino. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire i motivi dell'incidente: al momento non si sa se l'uomo è stato colpito da scarica proveniente da un contatore o dalla rete elettrica. I sanitari intervenuti sul posto lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Novara. (ANSA).