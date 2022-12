Agliano Terme, festa per i 50 anni della scuola alberghiera

(ANSA) - ASTI, 02 DIC - La scuola alberghiera 'Colline Astigiane' di Agliano Terme compie 50 anni. In mezzo secolo ha cresciuto e qualificato oltre 5mila ragazze e ragazzi tra la sede storica di Agliano Terme e quella di Asti, aperta nel 2010, il primo corso dal 19 dicembre 1972. Oggi nell'ex chiesa di San Michele, ora BAart, una tavola rotonda, moderata dal giornalista Mario Giordano, originario di Canelli, e un brindisi con ex studenti, insegnanti e amministratori, per celebrare il traguardo. A intervenire anche il vicepresidente regionale, Fabio Carosso: "questa scuola - ha detto - è un orgoglio per noi astigiani e noi piemontesi. Uscire da scuola e avere un lavoro e un futuro garantito è una grande fortuna". Così il presidente della Provincia di Asti, Maurizio Rasero: "Siamo fortunati ad avere avuto sul nostro territorio un percorso di 50 anni di uno dei fiori all'occhiello del territorio". Il Cda della scuola oggi è guidato dalla presidente Annalisa Conti, il direttore è Davide Rosa. "I due anni di pandemia hanno profondamente segnato questa scuola - ha detto Conti - fare video lezioni ai ragazzi su come realizzare piatti e cocktail è stata un'impresa.

Abbiamo tanti progetti e continuiamo a puntare sull'eccellenza". In ultimo, a celebrare i 50 anni di storia, È stata preparata dagli studenti dell'Agenzia di formazione professionale "Colline Astigiane" la torta per i 90 anni di Carla Rabezzana, la cugina di Papa Francesco, in visita nell'Astigiano il 19 e 20 novembre. (ANSA).