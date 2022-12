Commercio: Confesercenti propone proroga dehors Torino 2023

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - "In attesa della definizione delle nuove regole, proroghiamo gli attuali dehors anche per il 202": è la proposta di Fiepet-Confesercenti, l'associazione dei pubblici esercizi, al Comune di Torino.

"Crediamo che non si riuscirà entro fine anno - spiega Fulvio Griffa, presidente di Fiepet-Confesercenti - a definire tutte le modifiche al regolamento del settore, per cui siamo impegnati in un proficuo confronto con il Comune. Con l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino, abbiamo sinora svolto un ottimo lavoro, che porterà a un rinnovato quadro di regole in linea con le esigenze delle imprese e della città. C'è bisogno, però, di qualche mese ancora. Nel frattempo, dobbiamo garantire certezze alle imprese e un ordinato svolgimento della loro attività. La nostra proposta nasce da queste considerazioni di tipo organizzativo, ma anche da una valutazione di ordine economico: il significativo valore che i dehors producono per l'economia cittadina e non soltanto".

A Torino, secondo i dati riportati, i dehors sono circa 2.000 (escludendo quelli straordinari autorizzati durante la pandemia) e producono per le casse comunali un'entrata annua di quasi 6 milioni, di cui circa 4,2 milioni per la tassa di occupazione del suolo pubblico e 1,7 milioni per la Tari (tassa rifiuti).

Mediamente, ciascun locale con dehors ha due dipendenti dedicati: complessivamente 4.000 addetti, per oltre 62 milioni di stipendi e 48 milioni di oneri sociali e contributi pagati dalle aziende. Circa un terzo del fatturato di un locale proviene dal dehors; considerando un fatturato medio per locale di 200mila euro, ogni dehors ne produce circa 60mila: dunque il fatturato annuo a Torino è di 120 milioni. (ANSA).