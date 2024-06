"Oggi posso annunciare che consegneremo all'Ucraina 1,9 miliardi di euro addizionali dal nostro Ukraine Facility entro la fine di questo mese. Questo per via delle riforme e la strategia di investimenti che l'Ucraina ha approvato. L'Ucraina ha fatto queste riforme mentre combatteva una guerra, è eccezionale". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Berlino.



