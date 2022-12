A Torino concerto di beneficenza per bambini ucraini

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Un concerto di beneficenza a sostegno dei bambini e ragazzi rifugiati ucraini. Questo lo scopo dello spettacolo che si tiene il 13 dicembre al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ed è organizzato dalla fondazione no-profit Carano 4 Children, in collaborazione con l'Istituto Universitario di Studi europei e Unicef.

L'obiettivo del concerto, parte dell'iniziativa no-profit 'Leonardo 4 Children 2022: Climate, Equality & Peace', è fare riferimento ai valori della pace e della tutela dei giovani nel contesto dell'invasione dell'esercito russo in Ucraina, che ha causato molte vittime innocenti tra bambini e ragazzi.

Lo spettacolo, organizzato in occasione del 70/o anniversario dell'Istituto Universitario Studi Europei, vedrà alternarsi sul palco talenti internazionali tra cui la violinista ucraina Anastasiya Petryshak, il pianista Lorenzo Meo, le due soprano ucraine Anastasia Varga e Olga Artemenko, la compositrice e pianista Erika Zoi, la bambina moldavo-italiana Martina Meola al pianoforte e le ragazze della scuola di danza di Ciriè.

"Questo è 12/o evento dell'iniziativa no-profit Leonardo 4 Children che mira a sviluppare le capacità artistiche e scientifiche dei ragazzi, affrontando temi di rilievo globale quali il clima, l'uguaglianza e la pace", ha detto il presidente della Fondazione Carano 4 Children, Alessandro Carano. "Vogliamo ribadire che il futuro dell'integrazione europea passa attraverso la tutela e l'educazione dei più giovani, per una prospettiva di pace e rispetto reciproco in Europa e non solo", ha invece aggiunto il presidente dell'Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi. Allo spettacolo saranno, inoltre, presenti il capo della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano, Massimo Gaudina, del console onorario d'Ucraina Dario Arrigotti, e di Luca Jahier, ex presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo. (ANSA).