Capitale Cultura 2025: Asti presenta il logo

(ANSA) - ASTI, 29 NOV - E' il 29enne astigiano Lorenzo Franco il giovane ideatore del progetto grafico che è poi diventato il logo della candidatura di Asti a "Capitale Italiana della Cultura 2025".

Anche Asti, infatti, è in lizza per diventare Capitale Italiana della Cultura 2025. Il giovane è stato ricevuto in Municipio ad Asti alla presenza del sindaco Maurizio Rasero e dell'assessore alla Cultura Paride Candelaresi.

Laureato in Costume per lo spettacolo presso l'Accademia di Brera di Milano, ha dichiarato: "Ho ideato e progettato il logo cercando di inserire tutti gli elementi che caratterizzano e rendono unica la mia città: la sua storia, il suo territorio, i suoi sapori, sintetizzati e racchiusi nel movimento del vino all'interno di un calice".

"Abbiamo deciso di puntare su un giovane ragazzo - ha spiegato l'assessore Candelaresi - perché siamo profondamente convinti, come abbiamo anche sostenuto più volte nel nostro Dossier di candidatura, dell'importanza di coinvolgere le giovani generazioni nella vita istituzionale della Città. Il risultato ci ha dato ragione: un progetto che racchiude in sé l'essenza della nostra Città e del nostro territorio". (ANSA).