Klimt on ice, le stelle del pattinaggio al Palavela Torino

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - La pista olimpionica da ghiaccio diventa una grande tavolozza su cui il video mapping disegna le opere di Gustave Klimt, accompagnando danza e acrobazie delle stelle internazionali del pattinaggio artistico. Al Palavela di Torino giovedì 1 dicembre è in programma lo spettacolo di Dimensione Eventi che unisce sport, arte e musica dal vivo con tanti campioni, capitanati dallo spagnolo Javier Fernandez Lopez, che ha rappresentato la terra iberica per tre volte alle Olimpiadi invernali e vanta nel suo palmares sette titoli nazionali, sette europei, un bronzo olimpico e due titoli mondiali. Con lui Annette Dytrt (Germania) e Yannick Bonheur (Francia) che tornano a Torino dopo aver infiammato il Palavela nello spettacolo Van Gogh on Ice dello scorso anno.

Dall'Italia Carolina Moscheni e Francesco Fioretti, coppia storica del pattinaggio italiano, medaglia di bronzo, plurititolati in Europa e vincitori di competizioni internazionali. Dalla Lettonia Angelina Kucvalska , cinque volte campionessa assoluta del suo Paese, nonché quarta ai campionati europei del 2016. Dalla Francia Clement Pinel, performer poliedrico e scenografico, conosciuto in tutto il mondo per il suo super flip, il salto mortale all'indietro sui pattini da ghiaccio. Dall'Ucraina Makysym Nikitin e Oleksandra Nazarova, sei volte campioni di Ucraina, tre volte campioni del mondo junior. Tra le dieci coppie migliori al mondo, hanno partecipato a due Olimpiadi. Dalla Svizzera Yasmine Kimiko Yamada, campionessa nazionale svizzera nel 2017.

Dagli Stati Uniti Philip Warren. Sottofondo delle performance, le note degli archi della Montecarlo Orchestra (Andrea Csury, Herics Csenge, Greta Eszer e Teodora Feher).

L'evento è organizzato in collaborazione con Next Exhibition, Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Torino. (ANSA).