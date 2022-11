Mario Merz Prize, vincono Yto Barrada e Füsun Köksal

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Yto Barrada (sezione arte) e Füsun Köksal (sezione musica) sono i vincitori della quarta edizione del Mario Merz Prize, l'unico premio internazionale dedicato all'arte e alla musica. Lo ha annunciato la Fondazione Merz. Yto Barrada, qualificatasi come finalista insieme agli artisti Paolo Cirio, Christina Forrer, Anne Hardy, He Xiangyu, e Koo Jeong A, è stata scelta da una giuria composta da Manuel Borja-Villel (direttore Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), Caroline Bourgeois (curatrice Collezione Pinault, Parigi), Massimiliano Gioni (capo curatore New Museum, New York - direttore artistico Fondazione Trussardi, Milano) e Beatrice Merz. Füsun Köksal, qualificatasi come finalista insieme ai compositori Katherine Balch, William Dougherty, Farzia Fallah e Claudia Jane Scroccaro, è stata scelta da una giuria composta da Helena Winckelman (violinista e compositrice), Diego Chenna (docente musica da camera Hochschule für Musik, Friburgo), Thomas Demenga (violoncellista e compositore), Willy Merz (compositore e direttore d'orchestra). Per entrambi al voto della giuria si è sommato il voto del pubblico. (ANSA).