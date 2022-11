Papa nella 'sua' Portacomaro, in strada molti bambini

Papa Francesco è arrivato nel paese di Portacomaro (Asti), dove ha in programma un pranzo dalla cugina Carla per festeggiarne il novantesimo compleanno e, nel primo pomeriggio, una visita alla casa di riposo insieme al sindaco, Alessandro Bagliano, e al parroco, don Andrea. In precedenza aveva fatto una breve sosta nella chiesa di Portacomaro Stazione, la frazione di Asti dove è atterrato l'elicottero.

Ad attendere il pontefice c'erano diverse centinaia di persone. "Francisco querido Portacomaro esta contigo" è quanto si legge su uno striscione. Molti i bambini delle scuole: un gruppo ha appeso un drappo con scritto "Siamo qui al fresco (questa mattina la temperatura era di 2-3 gradi, ndr) per papa Francesco, scaldaci con un saluto".

Fra i presenti assiepati lungo le transenne in viale Degiani ci sono anche alcuni parenti di Bergoglio. (ANSA).