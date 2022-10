Dario Fabbri racconta per Intesa i primi ministri di Elisabetta

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair e Boris Johnson. A queste quattro personalità che hanno segnato altrettante fasi della storia del Regno Unito dagli anni '50 ad oggi è dedicato 'La Regina Elisabetta II e quattro suoi primi ministri', conferenza dell'analista geopolitico e giornalista Dario Fabbri in programma oggi alle 18 al Grattacielo di Intesa Sanpaolo, nell'ambito del palinsesto culturale del grattacielo della banca, e in diretta streaming sul sito https://group.intesasanpaolo.com e su ansa.it.

Un incontro che è un vero e proprio viaggio nella storia e nella memoria per ripercorrere e analizzare le novità e i principali cambiamenti politici e socio-culturali attraverso l'approccio di Dario Fabbri, direttore della rivista mensile di geopolitica 'Domino', autore di serie podcast e della rubrica settimanale 'Nove Minuti' di Rai Radio3 e già conosciuto dagli ascoltatori del podcast 'Grandi leader e comunità' realizzato per la piattaforma Intesa Sanpaolo On Air, che raccoglie voci, storie e idee su futuro, sostenibilità, inclusione, cultura con più di 1.300 episodi in 90 serie e oltre 8 milioni di stream dal lancio ad oggi. (ANSA).