Dal Fesr 1,5 mld al Piemonte, +50% di programma precedente

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Un miliardo e mezzo per lo sviluppo del Piemonte, 500 milioni in più rispetto alla precedente programmazione. Sono i fondi stanziati con il Fesr 2021-2027 approvato oggi dalla Commissione europea e che vedono un incremento del 50% rispetto al 2014-2020, quando il Fondo valeva 966 milioni. Risorse che serviranno a sostenere ricerca, sviluppo e innovazione, competitività e transizione digitale per le imprese piemontesi con oltre 800 milioni di euro, mentre 475 milioni saranno investiti a favore della transizione ecologica e della mobilità urbana sostenibile, con misure specifiche nel campo dell'energia. Altri 140 milioni andranno sui territori per finanziare progetti di sviluppo territoriale delle comunità locali e 20 milioni saranno destinati, in sinergia con il Fondo sociale europeo, al finanziamento di infrastrutture di potenziamento delle competenze.

"Ho voluto essere a Bruxelles oggi - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - perché si tratta del coronamento di un lavoro iniziato dal primo giorno del mio insediamento.

Essere riusciti ad aumentare del 50% la dotazione del Fesr è un risultato di cui andare fieri, ma che non sarebbe potuto essere raggiunto senza l'impegno e la collaborazione della Commissione europea. Quella del Piemonte con i fondi europei - aggiunge - è una storia di successo, per questo partiremo molto velocemente con l'attuazione del Fesr, soprattutto per dare risposte concrete a cittadini e imprese rispetto alle difficili sfide che abbiamo di fronte, sia dal punto di vista della ripresa economica, sia rispetto alla crisi energetica che stiamo vivendo". (ANSA).