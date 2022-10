Caro bollette: Alessandria, chiude circolo L'Isola Ritrovata

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 OTT - Chiude il circolo culturale 'L'Isola Ritrovata' di Alessandria, fondato nel marzo 2009, da Ezio Poli con le sorelle Mariuccia e Carla Nespolo, presidente Anpi nazionale, scomparsa 2 anni fa, ha dovuto arrendersi al caro bollette, diventato insostenibile. Sabato 15 ottobre l'ultima 'Chiamata alle Arti' per il circolo dove in 13 anni e 7 mesi si sono esibiti centinaia fra musicisti, scrittori, poeti e pittori. "All'Isola Ritrovata - ricorda lo sceneggiatore Claudio Braggio - era sempre possibile affrontare temi culturali e sociali, come pure quelli di tecnica dell'arte, divertendo, spettacolarizzando. Senza dimenticare alcune serate di eccezionale bellezza, come quelle dedicate alla cultura e al cibo della Sicilia; quella sul poeta Guido Gozzano; l'altra ancora sui voltagabbana della politica nel Ventennio". (ANSA).