Nova Coop rilancia 'Prodotti di Piemonte' con sconto 20%

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Prodotti alimentari tipici del Piemonte e di alta qualità venduti con uno sconto speciale del 20%. Si rinnova, dal 6 al 26 ottobre, l'iniziativa 'Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio' varata da Nova Coop per promuovere l'agroalimentare della regione come risposta al caroprezzi. Sugli scaffali un migliaio di referenze di 92 produttori - illustrate in un catalogo di 40 pagine che verrà distribuito in 1 milione e 200 mila copie - in vendita nei 62 punti vendita della cooperativa in Piemonte e nei tre negozi in alta Lombardia.

La campagna è stata presentata oggi a Torino dal presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive, dal direttore commerciale Marco Gasparini e dal direttore acquisti Coop Consorzio Nord Ovest, Paolo Graziani. "Questa collaborazione con le imprese piemontesi - ha sottolineato Dalle Rive - rafforza la missione di Nova Coop di promuovere il consumo di qualità facendo crescere l'economia locale. Il mercato sta cambiando e cambierà ancora, ma il nostro filo conduttore lega qualità e sicurezza dei cibi, il sostegno alle imprese che hanno voglia di investire, il rapporto forte con il territorio".

I fornitori piemontesi del Consorzio Nord Ovest, che sovrintende agli acquisti per conto di Nova Coop, Coop Liguria e Coop Lombardia, sono oltre 320, contribuiscono alla base di assortimenti nei supermercati a insegna Coop pe run valore di 60 milioni di euro. Il progetto 'Prodotti in Piemonte', lanciato nell'anno più difficile della pandemia Covid, è stato riproposto nel 2021, con un bilancio di 3,3 milioni di euro in valore delle 16 tonnellate di prodotto venduto, pari a 1,7 milioni di pezzi.

