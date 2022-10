Rapina fuori discoteca e aggressione a ragazza, arrestato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 OTT - Un 29enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia ad Alessandria: l'accusa è di avere commesso, in due distinti momemti, una tentata rapina fuori da una discoteca e di avere aggredito una ragazza.

Il primo episodio risale allo scorso febbraio, quando l'uomo ha affrontato un giovane prima da solo e poi con l'aiuto di alcuni complici; il secondo è avvenuto nelle scorse settimane, quando ha colpito con un pugno una ragazza - conosciuta in un locale - e le ha scagliato contro una tazza, procurandole lesioni guaribili in 35 giorni.

Il ventinovenne è già conosciuto dalle forze dell'ordine. Gli è stato anche applicato il cosiddetto 'Daspo Willy', provvedimento che vieta l'accesso ai locali pubblici. (ANSA).