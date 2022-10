Accoltellato alla gola a Torino. E' in gravi condizioni

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Un uomo di 40 anni è stato ferito gravemente alla gola con un taglierino questo pomeriggio a Torino in un giardino di via Damiano Chiesa angolo via Vittime di Bologna, quartiere Barca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari. La vittima è stata trasportata in condizioni gravi all'ospedale. (ANSA).