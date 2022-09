GammaDonna, è Claudia Persico l'imprenditrice più innovativa

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Claudia Persico, ceo della multinazionale Persico Group, è l'imprenditrice più innovativa.

E' stata 'incoronata' sul palco dell'Italian Tech Week alle Ogr Torino, in occasione del Premio GammaDonna che dal 2004 valorizza i talenti dell'imprenditoria femminile. Claudia Persico è stata scelta per aver contribuito a orientare le strategie di crescita del Gruppo verso un deciso salto produttivo improntato alla neutralità tecnologica, alla sostenibilità ambientale ed all'economia circolare, investendo ulteriormente in processi per la drastica riduzione dei consumi e l'utilizzo di fonti rinnovabili in settori come l'automotive, l'aerospazio, la nautica, l'urban mobility e l'ingegneria biomedica.

Persico è ceo di un gruppo multinazionale di sistemi di stampaggio che ha realizzato lo scafo dell'ultima Luna Rossa.

Insieme a Claudia Persico, sul palco dell'Italian Tech Week sono state premiate anche Danila De Stefano (Unobravo) che si è aggiudicata il "Giuliana Bertin Communication Award", Chiara Petrioli (WSense) che ha vinto il "Women Startup Award" powered by Intesa Sanpaolo Innovation e Martina Capriotti (Mirta) a cui è andata la prima edizione dell'"Assist Digital Award".

"Mai come in questo momento c'è bisogno di sostenere e valorizzare il coraggio e la visione delle donne imprenditrici.

Le storie delle 50 imprese selezionate, e ancor più delle sette finaliste, confermano il potenziale e il talento che le donne possono mettere in campo per un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, portando in dote competenze sempre più tecniche e scientifiche" commenta Valentina Parenti, presidente GammaDonna.

