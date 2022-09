Sei Bombette Borsalino per 55 anni carriera di Renato Zero

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 SET - Per i 55 anni di carriera Renato Zero sta festeggiando al Circo Massimo di Roma , con 9 concerti in programma fino al primo ottobre. Per questa rassegna speciale, Borsalino ha realizzato 6 esclusive bombette, caratterizzate da una silhouette classica, colori accesi e dettagli rifiniti a mano. Proprio l'artista ha chiesto alla Casa di Alessandria di reinterpretare il suo modello di copricapo preferito. Collaborando con la costumista del cantautore, sono nati 6 esemplari in feltro di lapin rasato, rivestiti in jersey di cotone con nastro e profili in grosgrain. Previsti più di 50 passaggi manuali per ogni singolo cappello. (ANSA).