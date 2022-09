Province: da Asti raccolta firme per chiedere riforma

(ANSA) - ASTI, 29 SET - Il Consiglio Provinciale di Asti, con il presidente Maurizio Rasero, ha deciso di intraprendere un'iniziativa, da presentare agli organi di Governo, di sensibilizzazione sul riordino delle Province, attraverso una raccolta firme di Sindaci e Amministratori dei 118 Comuni dell'Astigiano.

L'obiettivo è quello di "ridare dignità istituzionale, operativa e finanziaria all'ente Provincia", con il ripristino dell'elezione diretta (di primo grado) degli Organi di Governo (Presidente e consiglio provinciale), nonché la reintroduzione della Giunta provinciale, ma anche la garanzia di fonti finanziarie proprie regolari e costanti a favore delle Province, per espletare le funzioni fondamentali.

"La Provincia è un organo indispensabile, soprattutto per i piccoli comuni del nostro territorio e non può restare nella condizione in cui è oggi. - spiega il neo eletto presidente della Provincia di Asti, nonché sindaco del capoluogo Maurizio Rasero: Alle Province sono richiesti grandi sforzi. Con questa richiesta, partita dal basso, da Asti, speriamo di poter raggiungere il Governo al fine di far assumere come impegno prioritario la riforma della normativa relativa alle Province".

(ANSA).