Nucleare: Piemonte vara Piano per gestire emergenze

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Definire la risposta del sistema sanitario a livello regionale e locale per "minimizzare il rischio di contaminazione e limitare la morbosità e la mortalità dovuta a potenziali eventi nucleari attraverso le azioni di sorveglianza sanitaria". Questo l'obiettivo del Piano regionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari approvato oggi dalla Giunta regionale del Piemonte.

"Il Piano - spiega l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - concorre a definire la struttura organizzativa di coordinamento degli interventi sanitari a livello territoriale in caso di necessità e urgenza, individuando le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni e gli interventi prioritari da disporre per ridurre al massimo gli effetti di una eventuale emergenza nucleare sulla salute della popolazione e sull'ambiente".

A seconda degli scenari di emergenza ipotizzati, sono previste azioni di risposta delle strutture del sistema sanitario focalizzate sulle informazioni alla popolazione, in modo da evitare sovraffollamenti dei pronto soccorso da parte di soggetti a basso rischio. (ANSA).