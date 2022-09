Cinema: Manhattan Short Film Festival, 10 corti finalisti

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Torna in sala, lunedì 26 settembre, al Cineteatro Baretti, il Manhattan Short Film Festival, evento newyorkese che ogni anno chiama a raccolta film brevi realizzati in tutto il mondo e ne seleziona i migliori. L'appuntamento è l'occasione . come avviene ormai da undici anni - per l'apertura dei bandi dei concorsi del Glocal Film Festival, che si terrà dal 15 al 20 marzo 2023, al Cinema Massimo, sotto la guida della neo-direttrice Alice Filippi.

Il Glocal Film Festival è la rassegna dedicata al cinema piemontese che unisce lo spirito local a contaminazioni internazionali, proprio a partire proprio da questa serata speciale durante la quale verranno proiettati i 10 cortometraggi finalisti.

Fino al 31 dicembre potranno essere iscritti gratuitamente documentari lunghi (oltre i 30' di durata), documentari brevi (entro i 30') e cortometraggi di finzione (durata massima 30').

