A Brunetta gli occhiali di Cavour, 'seguiamo la sua strada'

(ANSA) - TORINO, 20 SET - "A quasi due secoli di distanza, nel Complesso dove visse e studiò, riecheggia lo spirito europeo di Cavour ad animare la ricostruzione italiana e la riforma dell'amministrazione". E' il passaggio conclusivo della lectio magistralis "Da Cavour a Cavour. Così l'Italia diventa più europea", con cui il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha accolto il Premio Cavour 2022, a lui conferito dalla Fondazione Camillo Cavour e dall'Associazione Amici della Fondazione in quanto "eminente studioso dei problemi delle istituzioni e delle relazioni industriali, due volte ministro della Funzione pubblica, e in riconoscimento della sua attività costante e appassionata nel campo della riforma dell'amministrazione italiana". La cerimonia si è svolta presso il Polo Cavouriano a Santena (Torino). Istituito nel 2007, il premio, che consiste in una riproduzione in oro degli occhiali dello statista piemontese, viene assegnato ogni anno ad un italiano eccellente.

A Santena. presso la sede della Fondazione Cavour, è stato inaugurato il primo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. A svelare la targa inaugurale sono stati il ministro Brunetta e la presidente della Sna Paola Severino, alla presenza del presidente della Fondazione Cavour, Marco Boglione e degli amministratori locali. (ANSA).