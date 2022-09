Imbrattate a Torino sedi sindacati con scritte No Vax

(ANSA) - TORINO, 16 SET - "Sindacati nazisti", "Diritti e libertà" e "Siamo ripassati per urlare i crimini dei nazi sindacati". Sono le scritte apparse questa mattina a Torino sui muri di alcune sedi sindacali: quella della Cgil in via Pedrotti, quella della Uil di via Bologna. Analoghe scritte sui muri dell'Agenzia delle Entrate in via Padova, a Torino. Sotto le scritte, in spray rosso, c'è il logo della doppia V cerchiata, simbolo del gruppo V_V legato ai No Vax, che già in passato aveva compiuto azioni simili. Indaga la Digos della polizia di Torino. (ANSA).