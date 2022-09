Scuola, in Piemonte si parte da situazione docenti ottimale

(ANSA) - TORINO, 12 SET - "Abbiamo lavorato in modo che tutti i docenti di ruolo e anche i supplenti fossero a scuola già dal primo settembre, adesso sono rimasti posti residuali, quindi la situazione è ottimale, molte scuole sarebbero già in grado di offrire, anche la primaria, il tempo pieno fin dal primo giorno". A dirlo il direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, Stefano Suraniti, che ha inaugurato questa mattina il nuovo anno scolastico. "Un anno che ci farà riscoprire l'importanza della relazione e la bellezza di un viso scoperto e che spero ci farà superare tutte le misure anti Covid", sottolinea invitando poi gli studenti a "cogliere l'opportunità di riscoprire la relazione e dare a noi la possibilità di cogliere le loro emozioni. L'augurio che faccio è di essere sempre curiosi, di farci e di farsi delle domande, di utilizzare la scuola per essere più autonomi e criticamente costruttivi".

Quanto al tema del caro energia e di eventuali misure da mettere in atto, Suraniti ricorda che "le scuole già da anni lavorano sulla sostenibilità energetica e quindi c'è già una cultura, poi se saranno necessari interventi di diverso tipo saranno le amministrazioni, soprattutto quelle locali, a intervenire . Noi possiamo fare opera di prevenzione e sensibilizzazione - conclude - affinché ci sia un uso consapevole delle risorse anche di quelle energetiche". (ANSA).