Scuola: Lo Russo, non siate timidi, chiedete alla politica

"Non siate timidi, non abbiate paura, chiedete alla politica quello che vi serve". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, agli allievi di una quinta classe del liceo Giordano Bruno, dove è intervenuto per l'apertura dell'anno scolastico.

Il sindaco, presente insieme al governatore del Piemonte Alberto Cirio, ha fatto un appello agli studenti di essere "motivati e attivi". Li ha invogliati anche alla critica, a fare osservazioni alla pubblica amministrazione, "perché solo dalla partecipazione attiva si possono correggere gli errori". Li ha poi invitati a interessarsi alle materie scientifiche, ricordando il suo lavoro da professore del Politecnico.