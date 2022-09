Province: Rasero nuovo presidente di Asti

(ANSA) - ASTI, 12 SET - Maurizio Rasero è il nuovo presidente della Provincia di Asti. Sindaco in carica del Comune di Asti, succede a Paolo Lanfranco. La presidenza torna, quindi, nel capoluogo, dove mancava dal 2015. Il nuovo consiglio provinciale è formato da Simone Nosenzo (sindaco di Nizza Monferrato), Davide Migliasso (sindaco di San Damiano d'Asti), Angelica Corino (consigliere comunale di Canelli), Tiziana Gaeta (sindaco di Capriglio), Sara Rabellino (sindaco di Piea), Luigi Gallareto (sindaco di Monastero Bormida), Ivan Ferrero (sindaco di Mombercelli), Anna Macchia (sindaco Villafranca d'Asti), : per la lista "Progettiamo l'Astigiano".

Per la lista "Insieme per la Provincia": Andrea Gamba (sindaco di San Martino Alfieri) e Mario Malandrone (consigliere comunale di Asti).

La tornata elettorale ha chiamato al voto i 1.299 sindaci e consiglieri comunali dell'Astigiano presso i seggi allestiti ad Asti e nelle sedi comunali di Castelnuovo Don Bosco e Nizza Monferrato. 833 i votanti (64,13%) per l'elezione del presidente, per l'elezione del Consiglio 835 (64,28%). (ANSA).