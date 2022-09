Nucleare: flash mob Sinistra Italiana davanti centrale Trino

(ANSA) - VERCELLI, 11 SET - "Abbiamo l'esito di due referendum, e io rimarrei a quegli esiti: perchè ripercorrere una strada chiusa da tempo?". Lo ha detto Giobbe Covatta, candidato come capolista in Piemonte con Europa Verde-Sinistra Italiana, che oggi ha partecipato ad un flashmob davanti alla centrale nucleare Enrico Fermi di Trino (Vercelli), nell'ambito della manifestazione nazionale #NeverNuke. A lanciare l'iniziativa nelle località italiane interessate dalla costruzione di nuove centrali nucleari, le reti civiche Alleanza Verdi Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana. Presenti ai cancelli della Fermi una ventina di esponenti vestiti con tute, tra cui alcuni candidati piemontesi al Parlamento. "Ci sono dei parametri da tenere in considerazione - ha aggiunto Covatta -: i tempi di costruzione di una centrale, la carenza di acqua, indispensabile in quantità mostruosa per farla funzionare, lo smaltimento costoso e pericoloso delle scorie. Dobbiamo invece accelerare l'accesso alle energie rinnovabili". Numerosi gli slogan lanciati contro il centrodestra e l'ipotesi del ritorno di questa fonte di energia: "Gli italiani si sono già espressi due volte con il referendum - hanno riferito -; Calenda e Salvini, invece che fare mappe dei siti idonei, venite qui a conoscere i territori". (ANSA).