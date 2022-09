Lo Russo, Pd partito che serve al Paese

(ANSA) - TORINO, 03 SET - "Il Pd è il partito che ha il programma per guidare l'Italia più serio, è un partito che credo possa rappresentare al meglio la forza politica che serve oggi al nostro Paese". A dirlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in occasione dell'appuntamento che questo pomeriggio ha dato il via alla campagna elettorale con la presentazione dei candidati del centrosinistra in Piemonte.

"Il messaggio che parte da qui oggi - dice Lo Russo - è un messaggio che punta a dare le risposte alle italiane e agli italiani, un messaggio che declinerà un programma fatto di cose concrete, precise, chiare e serie".

"In questa tempesta che si sta abbattendo dentro e fuori dall'Italia - rimarca - il Pd è una forza politica in grado di declinare una rotta ben chiara che aiuti il Paese a guardare e traghettare verso il futuro". (ANSA).