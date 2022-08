'Nuovo Respiro' dopo Covid, le opere di Rosetta Vercellotti

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Una collezione, nata in un momento oscuro come quello del lockdown dovuto al Covid, che aiuta a ritrovare, attraverso la luce, il proprio benessere interiore.

E' questo desiderio di riscatto che emerge dalle opere di Rosetta Vercellotti, esposte presso il Centro Culturale Conti Avogadro di Cerrione (Biella). La mostra dell'artista torinese, dal titolo 'Nuovo Respiro', curata da Claudia Ghiraldello, sarà inaugurata domenica 4 settembre alle 18.

I quadri sono in acrilico, una tecnica che Vercellotti predilige e che le ha consentito di produrre nel tempo opere di straordinario effetto visivo. Accompagna la mostra un libro che, con la presentazione di Ghiraldello, è uscito per i tipi della casa editrice Il Pennino di Dino Aloi e sarà presentato durante il vernissage.

Rosetta Vercellotti, esponente della pittura astratta e informale, dipinge dagli anni '70. Dal 1991, data della prima personale a Torino nella Scuola di Giornalismo, le mostre sono state tante, in Italia e all'estero. Alla Promotrice delle Belle Arti di Torino è stata sempre presente dal 1991. Al Circolo Ufficiali di Presidio di Torino ha esposto nel 1993. Nel 1996 ha partecipato alla Mostra internazionale di arti visive della Regione Lazio dedicata al Pianeta Donna con esposizione collettiva presso il Centro Culturale Sinesi di Roma. Numerosi i premi ricevuti: è risultata prima classificata per lo stile al Premio internazionale Trastevere nel 1996 e prima classificata per la pittura astratta al Premio Ripetta di Roma nel 1997. Una sua monografia è presente nelle biblioteche del Metropolitan Museum of Art e del Guggenheim Museum di New York.

La mostra di Cerrione, con ingresso libero, proseguirà sino al 17 settembre. (ANSA).