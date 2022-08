Asl Torino bloccata da hacker, riprendono alcuni servizi

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Seppur lentamente, dopo l'attacco hacker avvenuto venerdì 19 agosto, stanno tornando alla normalità i servizi dell'Asl Città di Torino. Da oggi infatti, fanno sapere dall'Azienda, alcuni servizi sono stati riattivati: è possibile eseguire le pratiche per le esenzioni ticket per reddito e i centri prelievi sono nuovamente operativi. Le visite specialistiche ambulatoriali vengono erogate, ma con modalità di refertazione manuale. Negli ospedali le attività del pronto soccorso sono garantite, come sono assicurate tutte le visite ambulatoriali, i ricoveri, le visite e gli interventi. Non è ancora possibile invece il pagamento dei ticket presso i Punti Rossi. (ANSA).