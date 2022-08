Tortona,organista americano alla festa Madonna della Guardia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 AGO - Sarà l'organista americano Leonardo Ciampa ad aprire a Tortona (Alessandria) i festeggiamenti in onore della Madonna della Guardia, dal 20 al 29 agosto. Domani alle 21, in basilica, il concertista di Boston sarà protagonista dell'Elevazione spirituale in musica "Nostræ Dominæ Custodis". Una serata inserita nel Perosi Festival, rassegna dedicata al compositore tortonese, di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla nascita. Presenterà in prima mondiale le sue composizioni inedite l'Hymnus Nostræ Dominæ Custodis e la Toccata & Fuga sopra Alma Redemptoris Mater.

Ciampa è nato e cresciuto nel quartiere Orient Heights di East Boston, a meno di un chilometro dalla Don Orione Home, fondata nel 1951. A 16 anni è stato scelto da Don Antonio Simioni, uno dei "ragazzi di Don Orione", come organista accompagnatore per la Santa Messa di dedicazione del grande Santuario sotterraneo Madonna Regina dell'Universo. Don Simoni fece conoscere la musica di Don Lorenzo Perosi a Ciampa che se ne innamorò; è stato anche l'autore di una biografia in inglese proprio su di lui. (ANSA).