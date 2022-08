Devasta la casa e aggredisce gli agenti, arrestato a Novara

(ANSA) - NOVARA, 18 AGO - Ha devastato il proprio appartamento e ha aggredito i poliziotti intervenuti per placarlo. Per questo motivo un giovane è stato arrestato a Novara.

Gli agenti di due volanti sono della questura intervenuti dopo una segnalazione di una lite tra fratelli.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e destinatario della misura dell'obbligo di dimora in orario notturno, nel corso del diverbio aveva dato in escandescenze danneggiando tutto ciò che gli capitava a portata di mano.

Prima di essere bloccato ha aggredito e spintonato gli agenti, ed è stato neutralizzato con l'impiego dello spray nebulizzante.

L'arresto è stato convalidato dal tribunale, che ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).