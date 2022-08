Capodanno Alessandria,festa 31 agosto in una città da cinema

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 AGO - Alessandria si veste da 'città da cinema' il 31 agosto per il suo Capodanno, tradizione da 19 anni, per il 2022 dedicata proprio alla settima arte. Un'idea di Monica Moccagatta e Marco Beria, nata come scommessa con i loro locali primi a organizzare il brindisi nell'anno zero e che, nel tempo, ha raccolto sempre più adesioni. "E' importante - sottolinea il vicesindaco Marica Barrera - che ciascun alessandrino possa sentirsi protagonista, come su di un avvincente set cinematografico sulla storia presente e futura di Alessandria".

Gli angoli 'da cinema' vanno dalla Cittadella alle piazze, dalle chiese allo stadio Moccagatta (dove, in passato, è stato girato un film dedicato al Grande Torino), dall'anello degli spalti alle strette vie del centro e lì Alessandria si animerà dalle 12 del 31 agosto fino a sera. Colori dei festeggiamenti quelli della Bandiera della Pace, proposti anche nel manifesto dell'evento, "perché - spiegano gli organizzatori - anche dal nostro Capodanno si alzi un messaggio contro ogni guerra". La proposta, per chi vuole, è indossare un abito ispirato a un grande film. Sarà un 31 agosto anche solidale: una somma sarà destinata alla sezione Ail per progetti di ricerca e cura.

Nel logo, creato da Renato Vacotti, l'ispirazione al 'Quarto Stato' di Pellizza da Volpedo, per rappresentare tutti gli alessandrini che, non solo nel cinema, ma nella vita di ogni giorno, marciano insieme per la loro città. (ANSA).