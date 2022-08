Cinema: a Verbania set nuovo film di Giorgio Diritti

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Ai primi di ottobre Verbania sarà per alcuni giorni il set di "Lubo", il nuovo film del regista Giorgio Diritti, vincitore nel 2021 del David di Donatello come miglior regista per "Volevo Nascondermi".

La nuova pellicola, tratta dal romanzo "Il Seminatore" dello scrittore cuneese Mario Cavatore, racconta la storia di Lubo Moser, un giovane jenisch (la terza popolazione nomade europea per numero di componenti) chiamato a difendere i confini dello tato svizzero. Mentre è al fronte, sua moglie viene uccisa e i figli affidati a un'istituzione sociale nel tentativo di sconfiggere il nomadismo, all'epoca ritenuto dal governo una piaga sociale. La vicenda è ambientata negli anni Trenta.

Il film è prodotto da Indiana Production ed è in corso la ricerca di comparse. Gli interessati sono invitati a presentarsi presso la Biblioteca Civica di Verbania nei giorni 29-30-31 agosto 2022, dalle ore 10 alle ore 18, per i casting. (ANSA).