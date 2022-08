Elezioni: liste Pd in Piemonte, tra capolista Serracchiani

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Fra riconferme e big nazionali, come Deborah Serracchiani capolista nel plurinominale di Torino 1, dalla direzione nazionali del Pd sono stati definiti i nomi dei candidati per il Piemonte per le elezioni del 25 settembre.

Dietro Serracchiani ci saranno Mauro Laus, Maria Cecilia Guerra e Stefano Lepri, mentre per il plurinominale di Torino 2 sono stati indicati Mauro Berruto, Francesca Bonomo, Nicolò Farinetto e Federica Sanna. Per la circoscrizione Piemonte 2, al collegio 1 ci saranno Federico Fornaro, Milù Allegra, Rinaldo Piola e Maria Moccia, mentre al 2 Chiara Gribaudo, Daniele Borioli, Ornella Lovisolo e Mauro Calderoni. Per quel che riguarda, invece il Senato, capolista su Piemonte 1 Anna Rossomando seguita da Andrea Giorgis, Beatrice Lorenzin e Francesco Verducci, mentre nel Piemonte 2 al capolista Enrico Borghi seguono Rita Rossa, Matteo Besozzi e Bruna Sibille. Per gli uninominali, alla Camera in Piemonte 1 ci saranno per Torino Circoscrizione 3 Stefano Lepri, per Collegno Davide Gariglio, per Chieri Antonella Giordano e per Moncalieri Carmen Bonino. In Piemonte 2, per Alessandria un candidato della coalizione, per Novara Milù Allegra, a Vercelli Maria Moccia, per Asti Andrea Vigone e per Cuneo Luca Pione. Per il Senato, Andrea Giorgis per Torino Circoscrizione 2, Matteo Besozzi per Novara e Rita Rossa ad Alessandria. (ANSA).