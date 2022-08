Ferragosto: rave nell'Alessandrino con circa duemila persone

(ANSA) - PREDOSA, 14 AGO - E' in corso dalla scorsa notte a Predosa (Alessandria) un rave non autorizzato cui sono presenti circa duemila persone. Il raduno si svolge in un'area boschivo-agricola nei pressi del torrente Orba, nella zona della strada vicinale della Grava.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno monitorando la situazione. La strada provinciale 185, che conduce nel bosco, è stata chiusa temporaneamente al traffico insieme ad alcune strade 'bianche' di campagna limitrofe.

"Sono stata sul posto fino a notte fonda - racconta il sindaco di Predosa, Maura Pastorino - con le forze dell'ordine che stavano cercando di arginare gli accessi. Ho visto gente lasciare la macchina dove capitava e attraversare i fossi, facendosi luce con i cellulari, per raggiungere i campi". Ai residenti è stato consigliato di non raggiungere la Grava e di prestare attenzione anche sulle vie di accesso e in paese.

"Speriamo - conclude il sindaco - che vada tutto bene. E' la prima volta che succede a Predosa, siamo stati colti di sorpresa". (ANSA).