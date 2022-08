Ragazzi rapinati a Novara, due arresti

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - E' stato rintracciato e arrestato dalla polizia il secondo presunto autore di una rapina commessa ai danni di un gruppo di ragazzi nel centro di Novara lo scorso 20 luglio. Si tratta di un ventiduenne di origini marocchine residente a Borgomanero. Il complice, un diciannovenne di Marano Ticino, era già stato fermato poco tempo dopo l'aggressione mentre tentava di nascondersi nell'intercapedine di un garage in zona stazione.

I due, nei pressi di via XX settembre, avevano avvicinato i ragazzi con la scusa di una sigaretta e si erano impadroniti di un telefonino e di somme di denaro. Sul posto era intervenuta una volante della questura.

Il ventiduenne, che a differenza dell'altro era riuscito a far perdere le proprie tracce, è stato individuato anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per lui è scattato un ordine di custodia cautelare. (ANSA).