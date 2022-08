Lupi: Cia, assaltano gregge nel Torinese, 20 pecore morte

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Una ventina di pecore sono morte in montagna dopo l'assalto a un gregge effettuato da un paio di lupi. E' accaduto nei giorni scorsi sull'Alpe Sarpeis, nel territorio di Ala di Stura (Torino). A comunicarlo è Cia-Agricoltori delle Alpi, che riporta anche la testimonianza dell'allevatore: "In trenta secondi i lupi si sono portati via il guadagno di tutta l'estate. Oltre alle pecore sono stati sbranati diversi agnelli giovani, che non avevano l''orecchino', quindi non sono risarcibili. Ora il gregge è terrorizzato, non mangia, deperisce e produce meno latte. Di fatto, nessuno può difenderlo dai lupi e nemmeno io posso fare niente se non sperare che i predatori non ritornino". Nei giorni successivi l'uomo, di 34 anni, ha tentato di recuperare le carcasse e gli animali dispersi: l'ultima pecora viva è stata trovata in un crepaccio, dove era caduta, ed è stata salvata dai vigili del fuoco.

Secondo Stefano Rossotto, presidente di Cia-Agricoltori delle Alpi, "questa situazione è purtroppo anche il risultato del Progetto Life Wolf Alps, che in questi anni ha pensato a tutelare solo lupo e non gli allevatori, autentici custodi sul campo delle nostre montagne".

Cia-Agricoltori delle Alpi, in una nota, parla di "rischio di abbandono della montagna da parte dei pastori a causa della strabordante presenza dei lupi" e osserva che l'unica strada percorribile rimane quella della richiesta di risarcimento "è evidente che il denaro non potrà mai compensare la rovina di un gregge 'costruito' in anni di lavoro, oltre che il danno morale di sentirsi come dalla parte del torto". (ANSA).