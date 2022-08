MotoGp, Gb: Bagnaia "E' stata la mia migliore vittoria"

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "Il team ha svolto un lavoro incredibile. Considero questa vittoria a Silverstone la migliore in carriera. Non è mai semplice vincere e oggi abbiamo sofferto di più. Non è stato semplice, perché per tutto il week-end abbiamo avuto problemi con l'aderenza al posteriore, siamo stati costretti a inseguire. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti con la dura al posteriore. Ho trovato un feeling migliore con la moto, anche se mi mancava ancora qualcosa. Poi, però, lo abbiamo trovato in gara". Così Francesco Bagnaia, nell'intervista dopogara, ha commentato il successo sul circuito di Silverstone, nel Gp di Gran Bretagna della MotoGp. (ANSA).