Vacanze: a Torino la sosta non si paga dall'8 al 20 agosto

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Anche quest'anno, come di consuetudine, a Torino nelle settimane centrali di agosto verranno sospese le limitazioni alla circolazione previste dalle 7.30 alle 10.30 nella Ztl (zona a traffico limitato) Centrale e si potrà sostare nelle "strisce blu" senza pagare. La sosta sarà gratuita da lunedì prossimo 8 agosto e fino a sabato 20 agosto (compresi), mentre si continuerà a pagare nei parcheggi a barriera e in struttura.

Gli abbonamenti acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 6 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 20 agosto.

La circolazione sarà libera per tutta la giornata nella Ztl Ordinaria dall'8 al 19 agosto 2022 compresi.

Restano comunque in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle Ztl Romana e Valentino e nelle zone pedonali. (ANSA).