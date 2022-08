Elezioni: a Torino primi manifesti, in centro e in periferia

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Sono comparsi a Torino i primi manifesti della campagna elettorale per le elezioni di settembre. Tra i primi quelli del Movimento Cinque Stelle, che ritraggono Giuseppe Conte con la scritta "il nostro presidente".

Si trovano in via Giulio, nel centro storico, ma anche nei quartieri periferici come Mirafiori. (ANSA).