Vacanze, i consigli della Polstrada per viaggiare sicuri

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Guida prudente e corretta. È quanto consiglia la polizia strade alle vigilia della partenza delle vacanze estive verso le mete di villeggiatura, in una nota diffusa dalla Questura di Torino. Tra le raccomandazioni come quella di fare un check-up completo del mezzo con particolare attenzione allo stato degli pneumatici e verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione e di controllare il livello dell'olio e quello dell'acqua del radiatore. Inoltre si consiglia di caricare i bagagli in modo che il peso sia bilanciato e lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori.

Oltre alla distanza di sicurezza e l'utilizzo del telefono solo con auricolare o Bluetooth la polizia stradale consiglia di consumare pasti sempre leggeri ed evitare le bevande alcoliche e non affrontare il viaggio in condizioni di stanchezza, facendo delle soste. (ANSA).