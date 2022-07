Torino: si ferma Vojvoda, lesione muscolare

(ANSA) - WAIDRING, 26 LUG - Brutte notizie per il Torino: Mergim Vojvoda si è procurato una lesione muscolare di primo grado al retto femorale sinistro. Per l'esterno kosovaro si parla di uno stop tra i 20 e i 30 giorni.

Il tecnico, Ivan Juric, si ritroverà senza il classe 1995 per l'esordio in coppa Italia in programma il prossimo 6 agosto contro la vincente di Palermo-Reggiana e quello in campionato di una settimana dopo a Monza contro i brianzoli. (ANSA).