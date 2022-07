Torino: il dt Vagnati raggiunge squadra in Austria

(ANSA) - WAIDRING, 26 LUG - Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha raggiunto la squadra nel ritiro di Waidring, in Austria. Per l'uomo di mercato granata è la prima visita alla squadra di Ivan Juric da quando si è spostata in Tirolo. Insieme a Vagnati, anche il collaboratore dell'area tecnica, Emiliano Moretti, sta assistendo alla seduta di allenamento dei granata.

