Peste suina: un nuovo caso in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Un nuovo caso di Peste suina africana in Piemonte è stato accertato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale nella provincia di Alessandria, a Cremolino. Si tratta del primo caso di positività in quel comune dell'Alessandrino da quando è iniziata l'emergenza.

Le positività al virus nella "zona di protezione II" diventano così 173: 113 in Piemonte, 60 in Liguria, a partire dal 27 dicembre 2021. (ANSA).