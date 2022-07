Elezioni: Lo Russo, ok Letta su lista dei territori

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Il fatto che il Pd sia già operativo e pronto è un ottimo segnale". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla direzione nazionale del Pd in corso a Roma. "La proposta avanzata dal segretario Letta di una discussione con i segretari regionali e dei territori per arrivare a una proposta di lista, che poi dovrà essere ovviamente analizzata dal nazionale, mi sembra un meccanismo molto interessante" ha aggiunto. Secondo Lo Russo si dovrebbe seguire lo schema Torino del 2021 "quando il fronte si è coagulato su temi di contenuto". "Il tema premiership - ha sottolineato il sindaco - affascina tantissimo ceto politico e dibattito giornalistico ma agli italiani interessa capire chi si candida a governare per fare cosa. Quindi partiamo dal cosa è vediamo chi potrà interpretare meglio quella figura". (ANSA).