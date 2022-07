Alessandria Pride: una marea contro violenza e oppressione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 LUG - Il centro di Alessandria è stato invaso dalla marea dell'AlPride, tornato in città dopo la prima edizione nel 2019. La manifestazione, organizzata da associazioni e sindacati, ha avuto per madrina Vera Aloe e ha portato slogan e rivendicazioni contro violenza, sfruttamento, oppressione: "Circostanze - sottolineano da 'Tessere le Identità' - che non sono episodiche e occasionali, ma fanno parte di un sistema consolidato. Non marciamo solo per festeggiare o scandalizzare, marciamo per vivere. E siamo tornati con la stessa energia del 2019, con lo stesso bisogno di non accontentarsi di pochi spazi sicuri. Vogliamo sentirci al sicuro anche in quelli pubblici che attraversiamo ogni giorno".

Oltre al corteo sono stati proposti momenti di cultura, dibattito e riflessione "perché la comunità Lgbtqia+ ha bisogno di potersi raccontare con le proprie voci". In piazza, con il carro '+Culoni - Meloni', il comitato Non Una Di Meno; poi la sezione Agedo, da qualche settimana aperta ad Alessandria, con i genitori di persone Lgbt, "per sostenere i diritti dei nostri figli, che vuol dire non togliere alcunché a chi già li ha".

Soddisfatta della risposta di Alessandria l'assessore comunale Vittoria Oneto. (ANSA).